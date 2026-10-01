В России начал действовать «закон о маркетплейсах»

В России вступил в силу закон №289-ФЗ «О платформенной экономике», также известный как «закон о маркетплейсах». Документ был подписан в 2025 году.

Документ описывает общие правила функционирования цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников, а также вводит понятия «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа». Среди ключевых мер закон предусматривает:

обязательную проверку продавцов перед допуском на маркетплейс через госреестры;

упрощенный возврат некачественных товаров;

запрет на продажу запрещенных товаров;

предоставление равного и беспрепятственного доступа к платформе;

обязательную идентификацию продавцов на «Госуслугах».

В июле Минэкономразвития сформировало перечень цифровых платформ. К ним отнесли 12 площадок: Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, Ozon, Wildberries, «Купер», «Магнит Маркет», «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Маркет», «Яндекс Путешествия».

Подробнее — в материале «Ъ» «Маркетплейсы берут на учет».