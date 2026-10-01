В России начал действовать «закон о маркетплейсах»
В России с 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике
В России вступил в силу закон №289-ФЗ «О платформенной экономике», также известный как «закон о маркетплейсах». Документ был подписан в 2025 году.
Документ описывает общие правила функционирования цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников, а также вводит понятия «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа». Среди ключевых мер закон предусматривает:
- обязательную проверку продавцов перед допуском на маркетплейс через госреестры;
- упрощенный возврат некачественных товаров;
- запрет на продажу запрещенных товаров;
- предоставление равного и беспрепятственного доступа к платформе;
- обязательную идентификацию продавцов на «Госуслугах».
В июле Минэкономразвития сформировало перечень цифровых платформ. К ним отнесли 12 площадок: Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, Ozon, Wildberries, «Купер», «Магнит Маркет», «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Маркет», «Яндекс Путешествия».
Подробнее — в материале «Ъ» «Маркетплейсы берут на учет».
Ключевое изменение — разделение ответственности за нарушения в карточке товара. Если продавец передал недостоверные документы или пытался обмануть покупателя, отвечает он; если платформа пропустила карточку с нарушениями, ответственность возникает уже у оператора площадки. После публикации карточки оператор должен проверять актуальность содержащихся в ней данных не реже одного раза в семь дней.
Правила затрагивают не только допуск продавцов, но и их постоянные отношения с площадкой. В договорах с продавцами и операторами пунктов выдачи должны быть урегулированы предоставление скидок, рассмотрение жалоб и содержание карточек товаров, поэтому требования к маркетплейсам распространяются на повседневное управление продажами и работу пунктов выдачи.