Сафиуллин стартовал на турнире в Пекине с победы над седьмой ракеткой мира

84-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине. В матче первого раунда россиянин победил итальянца Флавио Коболли, занимающего седьмое место в мировой классификации.

Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. Следующий соперник Романа Сафиуллина определится в матче между его соотечественником Андреем Рублевым (24-й в мире) и нидерландцем Таллоном Грикспором (55-й).

Турнир в Пекине завершится 6 октября. Его призовой фонд составляет $4 млн. Действующим победителем соревнования является итальянский теннисист Янник Синнер, который в этом году не выступает из-за травмы.

Арнольд Кабанов