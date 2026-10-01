Politico: США не пригласили нескольких ключевых союзников на встречу НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа не пригласила на встречу членов НАТО несколько стран, включая некоторых ключевых союзников, сообщает Politico со ссылкой на источники. Встреча пройдет в октябре в Польше. По данным издания, приглашения не получили Великобритания, Франция, Литва, Латвия и Эстония. В Белом доме и Пентагоне не прокомментировали эту информацию.

Как пишет Politico, встречу организует замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби. По данным источников, она станет рабочей группой, которая будет обсуждать будущее НАТО. Издание отмечает, что дипломаты из стран, которым не были отправлены приглашения, «задаются вопросом, не выделяет ли администрация (США.— “Ъ”) любимчиков, что может дополнительно расколоть альянс, уже испытывающий трудности». По их мнению, критерии, по которым кого-то приглашают или нет, а также цели этих обсуждений неясны.

Politico отмечает, что ранее Элбридж Колби уже провел две встречи в рамках НАТО, на которые пригласил только представителей Норвегии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Польши и Германии. Президент США Дональд Трамп также неоднократно критиковал европейских союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону и угрожал выйти из альянса.

Яна Рождественская