Politico: США не пригласили нескольких ключевых союзников на встречу НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа не пригласила на встречу членов НАТО несколько стран, включая некоторых ключевых союзников, сообщает Politico со ссылкой на источники. Встреча пройдет в октябре в Польше. По данным издания, приглашения не получили Великобритания, Франция, Литва, Латвия и Эстония. В Белом доме и Пентагоне не прокомментировали эту информацию.
Как пишет Politico, встречу организует замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби. По данным источников, она станет рабочей группой, которая будет обсуждать будущее НАТО. Издание отмечает, что дипломаты из стран, которым не были отправлены приглашения, «задаются вопросом, не выделяет ли администрация (США.— “Ъ”) любимчиков, что может дополнительно расколоть альянс, уже испытывающий трудности». По их мнению, критерии, по которым кого-то приглашают или нет, а также цели этих обсуждений неясны.
Politico отмечает, что ранее Элбридж Колби уже провел две встречи в рамках НАТО, на которые пригласил только представителей Норвегии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Польши и Германии. Президент США Дональд Трамп также неоднократно критиковал европейских союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону и угрожал выйти из альянса.
Избирательный формат консультаций приобретает практический смысл на фоне перераспределения обязанностей внутри НАТО. 21 августа 2025 года Элбридж Колби уведомлял союзников, что США будут минимально участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины, а основное бремя должна взять на себя Европа. 31 марта 2026 года сообщалось о попытках администрации перевести под европейский контроль большую часть базирующихся в Европе структур военного планирования и командования НАТО. В такой конфигурации обсуждение будущего альянса связано с тем, кто будет формировать европейскую оборонную повестку при меньшей американской вовлеченности.
Ограничение роли США уже влияет на восприятие европейской безопасности: 28 января 2026 года сообщалось, что страны НАТО в Европе перестали считать американский «ядерный зонтик» надежным и стали обсуждать альтернативы с Францией и Великобританией. Расходы и вклад союзников остаются отдельной политической осью: в ноябре 2024 года Дональд Трамп заявлял, что США не придут на помощь партнерам, которые не платят «честно» за общую безопасность, и обвинял союзников в недостаточных тратах на помощь Украине.