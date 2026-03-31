На блок надейся, а сам не плошай

Госсекретарь США и советник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио пригрозил, что Вашингтон может пересмотреть свои обязательства перед европейскими странами—членами НАТО после окончания войны с Ираном. В администрации США, по его словам, разочарованы тем, что некоторые европейские государства не дают американским военным использовать свою территорию для атак на Иран. Президент США Дональд Трамп за это назвал их «трусами», а НАТО — «бумажным тигром». Покинуть альянс США, впрочем, просто так не смогут: принимать соответствующее решение без одобрения двух третей Сената американскому президенту еще в 2023 году запретил Конгресс по инициативе двух сенаторов. Одним из них был Марко Рубио.

Фото: Brendan Smialowski / AP, Brendan Smialowski / Pool Photo / AP Госсекретарь США Марко Рубио (слева)

О перспективе пересмотра отношений с европейскими странами—членами НАТО Марко Рубио рассказал в интервью телеканалу «Аль-Джазира». «Президенту (Трампу.— “Ъ”) и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения операции (против Ирана.— “Ъ”). Если суть НАТО заключается только в том, чтобы мы защищали Европу в случае нападения на нее, но при этом европейцы отказывают нам в правах базирования (на их военных объектах, включая авиабазы.— “Ъ”), когда мы в них нуждаемся, это не очень хорошая схема. В такую схему трудно оставаться вовлеченным»,— заявил он.

Ранее стало известно, что Испания запретила американским самолетам, участвующим в войне против Ирана, использовать свои авиабазы и воздушное пространство. Италия не дала американским бомбардировщикам задействовать совместную американо-итальянскую военно-морскую авиабазу Сигонелла на Сицилии для налетов на Иран. А Франция, как посетовал Дональд Трамп, не позволила американским самолетам, направлявшимся в Израиль с военным грузом, пролететь над своей территорией.

Несколько других европейских стран—членов НАТО после критики из Вашингтона не исключили возможности оказания помощи США в их войне против Ирана, но дали понять, что их содействие будет минимальным.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Ближнем Востоке «не имеет ничего общего с НАТО». Британский премьер Кир Стармер заверил, что не позволит втянуть свою страну «в широкую войну».

После этого Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в европейцах. «Они (союзники по НАТО.— “Ъ”) жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив... Им так легко это сделать и с таким малым риском. Они трусы, и мы это запомним»,— предупредил он. Досталось от американского президента и НАТО. «Я всегда говорил, что НАТО — это бумажный тигр. Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-то серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но, если что-то случится, я гарантирую вам, что их не будет рядом»,— посетовал Дональд Трамп на днях.

31 марта хозяин Белого дома объявил, что США больше не будут помогать странам, которые отказались от участия в операции по разблокированию Ормузского пролива.

«Вам придется научиться сражаться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, так же как вы не были рядом с нами»,— написал он в своей соцсети Truth Social, не уточнив, что это означает на практике.

Дональд Трамп и в ходе своего первого президентского срока (2017–2021) не раз критиковал европейские станы—члены НАТО — тогда за недостаточные, по его оценке, траты на оборону. В какой-то момент он даже всерьез рассматривал возможность вывода США из НАТО и хотел объявить об этом на одном из саммитов альянса, но его советники (прежде всего Джон Болтон, описавший события тех дней в своих мемуарах) убедили его не делать этого. Впоследствии европейские страны—члены НАТО обещали значительно нарастить свои расходы на военные нужды.

В нынешней ситуации о выходе США из НАТО американские официальные лица пока открыто не говорят, хотя Марко Рубио в интервью «Аль-Джазире» и намекнул на что-то подобное: «Без США НАТО не сможет существовать. Альянс должен быть взаимовыгодным. Это не может быть улицей с односторонним движением. Будем надеяться, что мы сможем это исправить».

По данным ряда СМИ, в Вашингтоне обсуждают пока менее радикальный вариант действий: предоставление гарантий защиты и возможности участия в принятии коллективных решений только тем странам—членам альянса, которые предпринимают усилия по приближению к целевому показателю по расходам на оборону не менее 5% от своего ВВП. Среди главных отстающих в этом плане — Бельгия, Испания, Португалия, Словения и Черногория, тратящие около 2% от ВВП на военные цели. США заинтересованы в повышении этого показателя не в последнюю очередь и потому, что значительную часть выделяемых на оборону средств европейские государства расходуют на покупку американских вооружений.

Даже если дело дойдет до решения администрации США выйти из НАТО, сделать это теперь будет гораздо сложнее, чем при первом сроке Дональда Трампа. В 2023 году Конгресс США при согласовании бюджета Пентагона на следующий год внес в соответствующий законопроект специальную поправку, запрещающую главе государства объявлять о выходе США из Североатлантического альянса, если на то не будет согласия двух третей членов Сената. Это означает 67 сенаторов. Сейчас у республиканцев 53 места в Сенате, при этом далеко не все из них, судя по их заявлениям, были бы готовы поддержать радикальные меры в отношении НАТО.

До принятия этой поправки считалось, что президент США может единолично решать вопрос о членстве страны в НАТО (что было подтверждено специальным заключением Минюста США в 2020 году). Чтобы не дать никому из хозяев Белого дома вывести США из альянса, сенаторы в 2023 году, когда уже было более или менее понятно, что от республиканцев на выборы опять пойдет Дональд Трамп, и продавили выше упомянутую поправку. При этом одним из двух инициаторов ее принятия стал бывший тогда сенатором от Флориды Марко Рубио. НАТО он тогда называл «важным военным альянсом, который защищает общие национальные интересы и усиливает международное присутствие США».

Елена Черненко