Голы Малкина и Чинахова помогли «Питсбургу» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

«Питсбург Пингвинс» в гостях победил «Филадельфия Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:0.

Дублем отметился Ник Робертсон. Также шайбы забросили Вилле Койвунен, Евгений Малкин, Хендрикс Лапьер, Филип Холландер и Егор Чинахов. Голкипер «Пингвинс» Артурс Шиловс отразил 19 бросков и в третий раз в карьере сыграл «на ноль» в матче НХЛ.

В других играх дня «Торонто Мейпл Лифс» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. Российский вратарь гостевой команды Илья Сорокин сделал 24 спасения.

«Колорадо Эвеланш» дома переиграл «Лос-Анджелес Кингс» со счетом 8:4. У проигравших гол забил Артемий Панарин.

Арнольд Кабанов