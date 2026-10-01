Суд утвердил 8-летний срок историку-иноагенту Эйдельман

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным восьмилетний срок наказания историку Тамаре Эйдельман (признана в РФ иноагентом) по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков об армии. В пресс-службе суда уточнили «РИА Новости», что суд внес в приговор «корректировки технического характера», но назначенное наказание осталось в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @eidelman (признана иноагентом) Фото: @eidelman (признана иноагентом)

Мосгорсуд вынес заочный приговор Тамаре Эйдельман (иноагент) в июне. Ей также на пять лет запретили администрировать сайты и лишили звания «Заслуженный учитель Российской федерации».

По версии следствия, в мае 2025-го историк опубликовала на своем канале видеозапись авторской программы, в которой содержались в том числе негативные сведения о действиях СССР в годы Второй мировой войны. В июле того же года, как утверждает СКР, историк распространила в соцсети «заведомо ложную информацию» о действиях российской армии.

Тамара Эйдельман (иноагент) — российский историк и педагог. В 1986–2021 годах преподавала историю и обществознание в московской школе № 67. Позднее была назначена заведующей кафедрой истории, вела аудио-курсы по истории на радио Arzamas. После выхода на пенсию занялась историко-просветительской деятельностью в интернете. С 2019 года снимает лекции на YouTube. В марте 2022 года ее включили в реестр иноагентов.