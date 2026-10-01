Подросток и водитель автобуса ранены из-за атак БПЛА в Брянской области

В Брянской области при атаках БПЛА пострадали два человека, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

В поселке Погара БПЛА сбросил взрывное устройство. Ранен 16-летний подросток. Он находится в больнице.

В поселке Климово FPV-дрон ударил по движущемуся автобусу. Пострадал мужчина, находившийся за рулем. Его госпитализировали.

По словам губернатора, ночью массированной атаке беспилотников подверглись объекты агрокомплекса «Мираторг». Уничтожены девять единиц техники, еще 13 повреждены. Всего за сутки над Брянской областью сбиты 139 БПЛА, уточнил глава региона.