Часть техники «Мираторга» уничтожена при атаке БПЛА в Брянской области
Ковальчук: «Мираторг» подвергся массированной атаке БПЛА в Брянской области
Объекты агрокомплекса «Мираторг» в Брянской области подверглись «массированной атаке беспилотников». Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.
«Уничтожено девять единиц техники, еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет», — заявил глава региона.
Также на территории области пострадал 16-летний подросток. Юноша получил ранения в Погаре при взрыве сброшенного с дрона взрывного устройства. В Климово пострадал водитель автобуса, подвергшегося атаке дрона-камикадзе.
Риск для работы «Мираторга» связан не только с уничтожением техники. В мае 2026 года при эвакуации пострадавших после атаки FPV-дронами людей пытались атаковать повторно, а производственные помещения получили повреждения; в июле сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы, погибших и раненых среди них не было.
Для агрокомплекса это означает, что при атаках приходится одновременно защищать персонал, вывозить его из опасной зоны и сохранять производственную инфраструктуру. Еще в декабре 2025 года сообщалось об атаке беспилотников на территорию «Мираторга» в Климовском районе Брянской области.