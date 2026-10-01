Часть техники «Мираторга» уничтожена при атаке БПЛА в Брянской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Риск для работы «Мираторга» связан не только с уничтожением техники. В мае 2026 года при эвакуации пострадавших после атаки FPV-дронами людей пытались атаковать повторно, а производственные помещения получили повреждения; в июле сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы, погибших и раненых среди них не было.

Для агрокомплекса это означает, что при атаках приходится одновременно защищать персонал, вывозить его из опасной зоны и сохранять производственную инфраструктуру. Еще в декабре 2025 года сообщалось об атаке беспилотников на территорию «Мираторга» в Климовском районе Брянской области.