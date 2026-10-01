Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Часть техники «Мираторга» уничтожена при атаке БПЛА в Брянской области

Ковальчук: «Мираторг» подвергся массированной атаке БПЛА в Брянской области

Объекты агрокомплекса «Мираторг» в Брянской области подверглись «массированной атаке беспилотников». Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.

«Уничтожено девять единиц техники, еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет», — заявил глава региона.

Также на территории области пострадал 16-летний подросток. Юноша получил ранения в Погаре при взрыве сброшенного с дрона взрывного устройства. В Климово пострадал водитель автобуса, подвергшегося атаке дрона-камикадзе.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Риск для работы «Мираторга» связан не только с уничтожением техники. В мае 2026 года при эвакуации пострадавших после атаки FPV-дронами людей пытались атаковать повторно, а производственные помещения получили повреждения; в июле сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы, погибших и раненых среди них не было.

Для агрокомплекса это означает, что при атаках приходится одновременно защищать персонал, вывозить его из опасной зоны и сохранять производственную инфраструктуру. Еще в декабре 2025 года сообщалось об атаке беспилотников на территорию «Мираторга» в Климовском районе Брянской области.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд