Главу компании на Урале будут судить за уклонение от налогов на 263 млн рублей

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело об уклонении от налогов на сумму 263,4 млн руб. За это будут судить директора ООО «Ремэнергоресурс» — он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ

Как считает следствие, глава предприятия с января 2020 года по март 2023 года отправлял налоговой недостоверные декларации по налогу на добавленную стоимость организации с первого по четвертый кварталы 2020-2022 годов. Также он передавал ложные сведения о заключенных сделках с организациями.

Обвиняемый признал вину и добровольно возместил ущерб на сумму более 238,5 млн руб. В целях обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемого и организации стоимостью свыше 27 млн руб. наложен арест.

ООО «Ремэнергоресурс» — это компания из Екатеринбурга, которая специализируется на ремонте и обслуживании машин и оборудования. По данным Rusprofile, была зарегистрирована 18 декабря 2006 года. Директором с февраля 2016 года является Евгений Новгородцев, он же выступает единственным учредителем.

Ирина Пичурина