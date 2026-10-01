Во время осеннего призыва в армию отправят 120 тысяч человек
Генштаб: 120 тысяч призывников начнут отправлять в войска с 10 октября
Во время осенней кампании на военную службу призовут примерно 120 тыс. человек, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Он уточнил, что в войска их начнут отправлять с 10 октября. Во время осеннего призыва в 2025 году на военную службу направили 135 тыс. человек.
«В октябре-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву… Со сборных пунктов субъектов Российской Федерации начнут убывать к месту прохождения военной службы уже с 10 октября»,— сказал Евгений Бурдинский в интервью «Красной звезде».
Как добавил господин Бурдинский, отправка граждан, которые проживают в сельской местности и заняты на посевных и уборочных работах, начнется 15 октября. В отдельных районах Крайнего Севера отправка пройдет с 1 ноября по 31 декабря.
С 2026 года призыв в России проводится круглый год. Начальник управления Генштаба сообщил, что до начала осеннего периода отправки призваны около 80% граждан от установленного задания. Он также указал, что использование электронных медицинских систем позволяет оперативно получать сведения о здоровье призывника и исключить посещение медицинских организаций.
Круглогодичный призыв меняет не сроки отправки, а работу до нее: медицинское освидетельствование, психологический отбор и решения комиссий можно проводить с января по декабрь, тогда как отправка в войска остается весенней и осенней. Осенняя кампания становится этапом отправки граждан, прошедших необходимые процедуры в течение года.
Сезонность отправки сохраняется из-за организации подготовки: программа разделена на зимний и летний периоды, к началу которых подразделения должны быть в основном укомплектованы. Распределение процедур по году должно равномернее нагрузить призывные пункты; для студентов новая схема означает возможность пройти медкомиссию во время учебы и быть призванными сразу после получения диплома.