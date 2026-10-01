Гендиректором музея «Царицыно» назначили Елену Мельвиль

Гендиректором музея-заповедника «Царицыно» в Москве стала Елена Мельвиль. Она сменит в должности Елизавету Фокину, возглавлявшую учреждение с 2016 года, сообщил столичный департамент культуры.

Елена Мельвиль — почетный работник культуры города Москвы. С 2013 по 2018 год она возглавляла Культурный центр ЗИЛ, с 2018 по 2026 год занимала пост директора образовательного комплекса «Воробьевы горы».

Елизавета Фокина возглавляла музей-заповедник на протяжении 10 лет. В июне она была назначена директором Парка Горького. «У меня было время плавно передать дела Елене Хасымовне и обсудить с ней все, что связано с дальнейшей работой "Царицыно"»,— уточнила госпожа Фокина.

«Царицыно» — крупнейший музей-заповедник в Москве. Был открыт в 1984 году. Включает дворцово-парковый ансамбль с комплексом построек XVIII века, Царицынскими прудами и пейзажным парком, а также Бирюлевский дендропарк и зону отдыха «Борисовские пруды».