Директором парка Горького назначена Елизавета Фокина

Департамент культуры Москвы назначил директором парка Горького Елизавету Фокину, возглавляющую музей-заповедник «Царицыно». Она сменит в должности Елену Лупину, руководившую парком с апреля 2022 года. Та ушла в отставку по состоянию здоровья, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Елизавета Фокина будет совмещать обе управленческие должности. Она возглавила музей «Царицыно» в апреле 2016 года. Под ее руководством ежегодная посещаемость музея выросла почти в 4,5 раза, а посещаемость парка увеличилась с 5 до 12,5 млн человек в год, уточнили в департаменте.

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького занимает территорию площадью более 212 га. Включает Нескучный сад, парк искусств «Музеон» и природный заказник «Воробьевы горы».