В Иркутске сотрудника банка осудят за взятки на 30 млн рублей

Кировский райсуд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении территориального менеджера одного из банков. Ему вменяют в вину получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму более 30 млн руб. и отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в период с 2022-го по 2025 год фигурант дела, в обязанности которого входило руководство направлением пожарной безопасности в подразделениях банка, незаконно получил взятку от учредителей фирмы, специализирующейся на установке и обслуживании противопожарных систем. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о сотруднике иркутского отделения Сбербанка.

Кроме того, работник организации, по материалам дела, через подконтрольное ему юрлицо на основании фиктивных договоров легализовал часть вознаграждения в размере 9,2 млн рублей. Обвиняемый был задержан правоохранителями в сентябре 2025 года.

Александра Стрелкова