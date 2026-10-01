«Вопрос "когда он завершит карьеру?" будет звучать чаще»

Криштиану Роналду покинет расположение сборной. Об этом сообщают португальские и датские СМИ. Сейчас португальская команда находится в Копенгагене и сегодня должна сыграть с Данией в рамках Лиги наций. Звездный нападающий решил уехать после того, как главный тренер команды Жорже Жезуш заявил, что игроку не гарантировано место в составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Перед стартом Лиги наций Роналду вел себя тише воды ниже травы. Сколько было раз сказано о том, что в сборной Португалии главный все-таки наставник — Жорже Жезуш, а Криштиану место в составе должен еще заслужить. Но первое же решение главного тренера не выпускать звезду на поле снова привело к обидам. Да, ему обещали 30 минут, но матч с Норвегией складывался благоприятно, Португалия вела со счетом 2:1, и Жезуш решил не рисковать (что совершенно логично).

Тот матч его команда выиграла (2:1), но Роналду перестал появляться на тренировках. По информации источника, он пропустил три занятия команды, а потом покинул расположение сборной. Причем он решил сделать это с пафосом — на частном самолете. Хотя тренер всего лишь повторил то, что говорил постоянно. Звездный игрок сначала соглашается с наставником, а потом вдруг психует и уезжает из-за нестабильной психики, считает комментатор Михаил Моссаковский:

«Вот это болезненное старение Криштиану Роналду, старение как игрока, старение как иконы. Он понимает, что от него уходит футбольная сила, а его время проходит. Для Роналду это очень болезненно. Видно, как тяжело ему это удается пережить. Вот это проявление психологического состояния».

Видимо, понимая чувства Криштиану, президент федерации футбола Португалии Педру Проэнса лично отправился в Копенгаген, где команда Жезуша готовится к матчу с Данией, чтобы уладить конфликт. Но, похоже, ничего не вышло. Роналду по-прежнему требует место в составе и не может по-другому. Он даже не скрывает этого: его спич перед стартом Лиги наций очень показателен:

«Я такой, какой я есть. Неважно, буду ли я играть завтра или пропущу следующий матч. Мне все равно. Для меня самое главное — это то, что я чувствую себя хорошо. Я сконцентрирован на этом и на людях, которые любят Криштиану. И не обращаю внимания на критиков. Я счастлив, я счастливый человек».

Правда, подобный подход серьезно раздражает болельщиков сборной. И после отъезда Криштиану многие в Португалии наверняка вздохнут с облегчением, хотя звезда такого уровня в раздевалке команды всегда добавляет футболистам уверенности, считает футбольный эксперт, тренер Сергей Игнашевич:

«Все, что он делает, это просто наглядное пособие: как он себя ведет в раздевалке перед игрой, какую он речь произносит. И я на месте Жезуша так же стоял бы в сторонке и не лез бы ни в коем случае, смотрел бы, потому что он все правильно, по делу говорит».

К сожалению или к счастью, тут уж каждый решает для себя, после этого скандального отъезда мы вряд ли увидим Роналду в сборной. По крайней мере, в ближайшее время. А вопрос «когда он завершит карьеру?» теперь будет звучать чаще. 5 февраля 2027 года ему исполнится 42 года, и даже с учетом прекрасной фармакологии и запредельной дисциплины выходить на поле ему будет все сложнее.

Есть версия, что нападающий остается в строю, чтобы забить 1 тыс. голов за карьеру. Сейчас до победной отметки ему осталось поразить ворота соперника 21 раз. Если учесть, сколько Криштиану забивает в Саудовской Аравии, то заветную отметку он преодолеет достаточно быстро. К тому же проводить для этого на поле все 90 минут ему совершенно не обязательно, уверен футбольный эксперт Павел Яковлев:

«Мне кажется, ему легче будет дойти до отметки в 1 тыс., если он будет выходить свежий, легкий уже во втором тайме. Добавлять, и убегать, и забивать — это у него все есть».

Время для того, чтобы оформить заветную отметку мячей, у Роналду есть. Контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» у него до июня 2027 года. В прошлом сезоне футболист отличился за клуб 28 раз. В этом сезоне уже трижды. Так что до 1 тыс. голов нападающий дотянет и без сборной. А сборная и без него побеждает регулярно. Так что, скорее всего, истерика звезды и этот поспешный отъезд могут пойти на пользу как Португалии, так и самому Роналду.

Владимир Осипов