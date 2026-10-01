Сотрудника УрГАУ и глав охранных компаний будут судить за взятки и мошенничество

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга рассмотрит уголовные дела сотрудника Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) и руководители охранных организаций. Сотрудник обвиняется в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), главы — в мошенничестве и даче взятки (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с января 2022 года по апрель 2024 года вуз заключил с двумя частными охранными предприятиями 48 договоров и контрактов на оказание охранных услуг. Общая сумма составила свыше 52 млн руб.

Директор центра практического обучения учебно-опытного хозяйства вуза узнал, что услуги не оказывались, потому что на некоторых объектах технику не смонтировали полностью, а смонтированная была неисправна — ремонт вовремя не проводился. Чтобы скрыть неисполнение контракта, один из глав охранных компаний предложил обвиняемому взятку, чтобы он не рассказал об этом ответственным лицам в университете и в правоохранительные органы.

С марта 2022 года по март 2024 года обвиняемый директор получил взятку на 297,7 тыс. руб., вину в ее получении он не признал. Руководители охранных предприятий вину признали в полном объеме.

Ирина Пичурина