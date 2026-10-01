Казань заняла первое место среди городов-миллионников России по оценке условий труда. Средняя оценка составила 4,2 балла из пяти. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань возглавила рейтинг миллионников по оценке условий труда

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Казань возглавила рейтинг миллионников по оценке условий труда

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В топ-5 также вошли Волгоград (4,2 балла), Ростов-на-Дону (4,1), Воронеж (4,1) и Москва (4,1).

Лидерами отраслевого рейтинга стали телекоммуникации и связь (4,5 балла), финансовый сектор (4,4), IT (4,4), нефтегазовая сфера (4) и добывающая промышленность (4).

Оценка основана на отзывах сотрудников о рабочих местах, оборудовании, графике, бытовой инфраструктуре и физическом комфорте.

Ранее сообщалось, что в Татарстане спрос на работников, готовых к разъездам, вырос на 61%.

Анна Кайдалова