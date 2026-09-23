В Татарстане с января по август разместили 20,5 тыс. вакансий с разъездным форматом работы — на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По числу таких предложений республика заняла первое место в ПФО, сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане спрос на работников, готовых к разъездам, вырос на 61%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане спрос на работников, готовых к разъездам, вырос на 61%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В январе в Татарстане разместили 1,9 тыс. вакансий с разъездами, а в августе — уже 2,6 тыс.

Чаще всего сотрудников с такими параметрами искали в сфере транспорта, логистики и перевозок — 8,5 тыс. вакансий, или 41% от общего числа. На втором месте — домашний и обслуживающий персонал (8,1 тыс.), далее идут рабочие (5,5 тыс.), административный персонал (4,9 тыс.), продажи и обслуживание клиентов (4,7 тыс.).

Медианная предлагаемая зарплата в таких вакансиях составила 131,5 тыс. руб. — на 21% больше, чем годом ранее. Для вакансий без разъездного формата медианная зарплата составила 81,7 тыс. руб. Таким образом, разница составила 49,8 тыс. руб. в месяц.

Анна Кайдалова