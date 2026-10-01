Банк России выпустит серебряную монету к 90-летию Минтимера Шаймиева

Банк России в следующем году выпустит памятную серебряную монету к 90-летию первого президента Татарстана и государственного советника республики Минтимера Шаймиева. План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет опубликовал Банк России.

Монета войдет в серию «Выдающиеся личности России».

Номинал монеты составит 2 руб., масса драгоценного металла — 15,55 г, проба серебра — 925. Тираж составит 3 тыс. экземпляров, качество чеканки — пруф.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что 2027 год в республике будет посвящен Минтимеру Шаймиеву.

Анна Кайдалова