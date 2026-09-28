Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2027 год в республике Годом Минтимера Шаймиева — первого президента Татарстана, Государственного советника республики. Об этом он сообщил во время ежегодного послания Государственному Совету республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 2027 год объявили Годом Минтимера Шаймиева

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ В Татарстане 2027 год объявили Годом Минтимера Шаймиева

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

«Учитывая вклад в становление и развитие Татарстана и в целом в историю республики и всей страны, отдавая дань глубочайшего уважения легендарному руководителю, объявляю 2027 год в Республике Татарстан Годом Минтимера Шаймиева», — сказал Рустам Минниханов.

Глава Татарстана отметил, что в следующем году господину Шаймиеву исполнится 90 лет.

Анна Кайдалова