На Кубани спустя три дня после атаки БПЛА потушили пожар на предприятии
В Красноармейском районе Краснодарского края потушили пожар на предприятии в станице Старонижестеблиевской, начавшийся утром 28 сентября после падения БПЛА. Об этом сообщил глава района Александр Харитонов.
После начала пожара в понедельник чиновник сообщал, что был перекрыт участок дороги на въезде в Старонижестеблиевскую со стороны станицы Калининской. К тушению пожара привлекали около 70 человек и два десятка единиц техники.
В прежних случаях пожары на промышленных объектах Краснодарского края после падения БПЛА повреждали элементы производственной инфраструктуры: в сентябре 2025 года на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе пострадала технологическая установка, а в декабре того же года на предприятии в Белореченске — труба одного из цехов. Поэтому для работы объекта после тушения важен не только сам факт ликвидации огня, но и состояние оборудования и коммуникаций.
Региональные последствия в отдельных случаях выходили за пределы площадки. В июне 2026 года после нескольких пожаров на нефтебазах в Краснодарском крае сеть АЗС PNB вводила ограничения по продаже топлива; пожар на НПЗ «Славянск ЭКО» после атаки БПЛА в сентябре 2026 года тушили пять дней.