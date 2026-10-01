На Кубани спустя три дня после атаки БПЛА потушили пожар на предприятии

В Красноармейском районе Краснодарского края потушили пожар на предприятии в станице Старонижестеблиевской, начавшийся утром 28 сентября после падения БПЛА. Об этом сообщил глава района Александр Харитонов.

После начала пожара в понедельник чиновник сообщал, что был перекрыт участок дороги на въезде в Старонижестеблиевскую со стороны станицы Калининской. К тушению пожара привлекали около 70 человек и два десятка единиц техники.