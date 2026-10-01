«Время не пришло»

«Нет, не обсуждали» — в Кремле опровергли контакты с США по освобождению заключенных в обмен на частичное снятие санкций. Одновременно Россия и НАТО обменялись посланиями относительно перспектив глобального конфликта. Москва, в частности, предостерегла альянс от попыток блокады Калининградской области. Генсек Марк Рютте заявил о несерьезности подобных угроз. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирные переговоры по Украине в такой обстановке маловероятны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Кремле скептически оценили возможность сделки с Америкой по формуле «смягчение санкций в обмен на освобождение политических заключенных». Как известно, подобный формат США практикуют в отношениях с Минском. Ранее журнал Atlantic сообщил, что спецпосланник по Белоруссии, 79-летний юрист Джо Коул, предложил Дональду Трампу распространить соответствующий опыт на Россию. Глава Белого дома не только поддержал идею, но и предложил Сенату обсудить назначение Коула специальным представителем президента по делам заложников в звании посла.

Нужно напомнить вкратце, что Трампу нужны белорусские удобрения и российский дизель. В этой связи тестируются разные варианты, как это все можно заполучить. При этом необходимо как-то избежать обвинений в предательстве Украины в сговоре с Москвой. К слову, Владимир Зеленский обещал подобным сделкам всячески препятствовать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет».

Контакты спецслужб двух стран по так называемым обменам продолжаются.

Однако, как можно понять, к снятию санкций и украинскому урегулированию это отношения не имеет. Между тем отвлечемся ненадолго от американского миротворчества и обратим внимание на отношения России и Европы, которые продолжают накаляться. Москва направила руководству НАТО предупреждение, что готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попытки блокады Калининграда. Марк Рютте назвал подобные заявления безответственной риторикой. Призвал прекратить ядерный шантаж.

Также генсек отметил, что Российская Федерация не в состоянии победить НАТО. Так что поводов для беспокойства на сегодня практически нет. Все эти заявления — элементы так называемой информационной войны. Одновременно господин Рютте усомнился в перспективах мирного урегулирования.

При этом он по-прежнему верит в Трампа: лидеру Америки вполне под силу довести задуманное до логического завершения.

Можно рискнуть несколько перефразировать тезис опытного политика Марка Рютте: время реального мирного урегулирования еще не пришло. Почему? Потому что военная составляющая еще себя не исчерпала. Что касается указанных выше «разных обменов», они вполне возможны. Это важно для улучшения отношений России и Америки (без украинского контекста). Что касается снятия санкций, на этот счет есть большие сомнения. Время для этого также не пришло.

Дмитрий Дризе