На 17 лет посадили жителя Омска за передачу спецслужбам Украины сведений об НПЗ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 17 годам в исправительной колонии строгого режима жителя Омска, признав его виновным в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и призывах к террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе омского управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По информации ведомства, омич передавал информацию представителям украинских спецслужб об объектах АО «Газпромнефть-ОНПЗ» для организации теракта с применением беспилотников. Также он призывал пользователей интернета к террористической деятельности на стратегически важных предприятиях Омска, рассказали в УФСБ.

Илья Николаев