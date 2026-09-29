Оборот обрабатывающих производств Удмуртии за январь—август вырос на 7,6%

Оборот обрабатывающих производств Удмуртии за январь—август составил 683,7 млрд руб., что на 7,6% в действующих ценах больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Наибольший оборот за восемь месяцев пришелся на предприятия, занимающиеся производством готовых металлических изделий — 200,5 млрд руб. (+16% год к году), созданием прочих транспортных средств и оборудования — 168,6 млрд руб. (рост в 2,1 раза) и выпуском пищевых продуктов — 75,5 млрд руб. (+1,7%).

Среди раскрытых Удмуртстатом направлений сильнее всего в обороте выросли производители прочих транспортных средств и оборудования — в 2,1 раза, до 168,6 млрд руб., и одежды — на 29,3%, до 2,6 млрд руб. Наиболее заметное снижение зафиксировано в металлургическом производстве — на 54,6%, до 18,2 млрд руб. и производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 34,2%, до 71,5 млрд руб.

По отдельным видам деятельности данные не раскрываются. В таблице Удмуртстата отсутствуют абсолютные показатели по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-14,7% год к году), а также по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (-74%).

Удмуртстат относит к обороту организаций стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров. Показатель приводится без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.

Напомним, в целом оборот организаций Удмуртии за январь—август составил 1,78 трлн руб., увеличившись на 10,8% год к году.