Дочерние ИТ-компании лишатся налоговых льгот на доходы от головных структур
“Ъ” ознакомился с проектом поправок к Налоговому кодексу РФ, разработанным Минфином. Согласно документу, поправки затрагивают льготы, которые распространяются на российские ИТ-компании. Так, ст. 284 Налогового кодекса, где указаны условия получения льгот ИТ-бизнесом, дополняется следующим предложением: «за исключением доходов, полученных от лиц, являющихся взаимозависимыми с этой организацией».
Эта формулировка означает, что льготная ставка перестает действовать для доходов дочерних предприятий крупных российских компаний (кэптивов) от выполнения контрактов для своей же головной структуры. “Ъ” направил запросы в Минцифры и Минфин. Предлагаемый сейчас шаг лишит льгот ИТ-компании, которые выделились из крупных холдингов или действуют преимущественно в их интересах, объясняет партнер Lidings Дмитрий Кириллов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Опасные связи».
Сейчас право на ИТ-льготы связано с тем, что не менее 90% выручки компании приходится на разработку и продажу собственного программного обеспечения, включенного в реестр Минцифры. После исключения внутригрупповых поступлений из этого расчета контракты с головной структурой перестанут помогать дочерней компании выполнять порог: при недостатке независимой выручки она рискует потерять льготный режим.
Такая конструкция затрагивает модель, которая сформировалась после введения льгот в 2021 году. Тогда налог на прибыль для разработчиков электроники и ПО снизили с 20% до 3%, а страховые взносы — с 14% до 7,6%; крупные компании начали выделять ИТ-подразделения в самостоятельные юридические лица, в том числе для работы на льготных условиях.
Для налоговой политики это означает более жесткое отделение разработки собственного продукта от обслуживания внутреннего заказчика группы. Ранее государство уже отказывалось предоставлять льготы компаниям с госучастием, создающим внутренние ИТ-решения, объясняя это нежеланием поддерживать фрагментацию рынка и появление несовместимых продуктов.