Дочерние ИТ-компании лишатся налоговых льгот на доходы от головных структур

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сейчас право на ИТ-льготы связано с тем, что не менее 90% выручки компании приходится на разработку и продажу собственного программного обеспечения, включенного в реестр Минцифры. После исключения внутригрупповых поступлений из этого расчета контракты с головной структурой перестанут помогать дочерней компании выполнять порог: при недостатке независимой выручки она рискует потерять льготный режим.

Такая конструкция затрагивает модель, которая сформировалась после введения льгот в 2021 году. Тогда налог на прибыль для разработчиков электроники и ПО снизили с 20% до 3%, а страховые взносы — с 14% до 7,6%; крупные компании начали выделять ИТ-подразделения в самостоятельные юридические лица, в том числе для работы на льготных условиях.

Для налоговой политики это означает более жесткое отделение разработки собственного продукта от обслуживания внутреннего заказчика группы. Ранее государство уже отказывалось предоставлять льготы компаниям с госучастием, создающим внутренние ИТ-решения, объясняя это нежеланием поддерживать фрагментацию рынка и появление несовместимых продуктов.