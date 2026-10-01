Пожар в многоквартирном доме в Новокуйбышевске ликвидирован

Пожар в многоквартирном жилом доме в Новокуйбышевске был ликвидирован на площади 1000 кв.м в 6:34 (MSK+1) в четверг, 1 октября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Самарской области Фото: Прокуратура Самарской области

Здание на улице Молодежной, 3, загорелось в среду в 21:20. Пожарные прибыли на место и установили, что горит квартира на пятом этаже здания с выходом на кровлю.

Из горящего дома до приезда пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 70 человек, включая 12 детей. Пожар локализовали в 23:38. Прокуратура проводит проверку. Никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов