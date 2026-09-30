В Новокуйбышевске горит многоэтажный дом

В Новокуйбышевске горит многоквартирный дом на ул. Молодежная, 3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило 30 сентября в 21:20. Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение квартиры на пятом этаже с выходом на кровлю. Площадь пожара составляет 1000 кв. м.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Всего привлечены 82 человека и 28 единиц техники. Дополнительная информация уточняется.

Андрей Сазонов