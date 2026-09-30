В Новокуйбышевске горит многоэтажный дом
В Новокуйбышевске горит многоквартирный дом на ул. Молодежная, 3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Сообщение о пожаре поступило 30 сентября в 21:20. Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение квартиры на пятом этаже с выходом на кровлю. Площадь пожара составляет 1000 кв. м.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Всего привлечены 82 человека и 28 единиц техники. Дополнительная информация уточняется.