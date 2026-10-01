Участница «Валдая» из США оценила шансы договориться о контроле над вооружениями
Участница «Валдайской» конференции из США Дженнифер Кавана — о шансах договориться по контролю над вооружениями
Американский президент Дональд Трамп на днях в очередной раз высказался за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием России, Китая и США. О перспективах консультаций в таком «треугольнике» специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко расспросила старшего научного сотрудника, директора отдела военного анализа центра Defense Priorities Дженнифер Кавану, приехавшую в Россию для участия в 23-й ежегодной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».
— Как вам видятся шансы на переговоры по контролю над вооружениями с участием США, России и Китая, учитывая, что Москва считает диалог с Вашингтоном по этой теме возможным лишь при условии улучшения двусторонних отношений, а Пекин не готов себя ограничивать, пока его ядерный арсенал уступает российскому и американскому?
— Не думаю, что в ближайшие два года при Трампе есть реальные перспективы для трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями. Причин тому несколько. Главная из них это то, что темы, которые США нужно обсуждать с Россией, и темы разговора с Китаем очень разные, они не совпадают, и я не вижу, как их можно объединить в единый диалог.
— Поясните, пожалуйста.
— С Россией у США давний диалог по контролю над вооружениями, сфокусированный на сокращении стратегических наступательных арсеналов, предотвращении рисков, поддержании коммуникации и прозрачности, обмене информацией. За последние годы большинство ранее имевшихся договоренностей истекли и нуждаются в продлении или обновлении. Так что с Россией главная тема для США — как нам вернуть некоторые их тех «предохранителей», что у нас были до начала войны на Украине?
С Китаем обсуждение должно быть другим. Китайцы ясно дали понять, что их не интересуют переговоры по контролю над вооружениями на основе сокращений стратегических арсеналов. И их можно понять: у них гораздо меньше ядерных вооружений.
Но есть темы, которые, на мой взгляд, можно было бы обсудить США и Китаю: мораторий на ядерные испытания, неразмещение ядерного оружия в космосе, прозрачность и обмен информацией. Это был бы диалог несколько другого уровня, чем насчитывающий десятилетия процесс с Россией, и пытаться объединять это все в один трек «на троих» было бы, как я считаю, контрпродуктивно.
— Тем более что РФ в таком случае будет настаивать на том, чтобы были вовлечены и союзники США по НАТО — Франция и Британия, обладающие ядерным оружием.
— Некоторые темы, вероятно, имело бы смысл обсуждать в таком формате — к примеру, поддержание моратория на ядерные испытания и режима нераспространения ядерного оружия. Но вряд ли это будет возможным в ближайшие два года. Для того чтобы это произошло, сначала к переговорам по стратегической стабильности должны вернуться США и Россия. Это был бы сигнал всему международному сообществу, что две крупнейшие ядерные державы считают это крайне важным вопросом,— тогда, возможно, и остальные были бы готовы присоединиться к этому процессу.
Подробнее — в материале «"Все, что снижает порог применения ядерного оружия, опасно"».
Для возвращения к контролю над стратегическими арсеналами США и России сначала пришлось бы восстановить двустороннюю основу. ДСНВ остается последним договором между странами в этой сфере: с 2023 года он действует лишь номинально, продлить его повторно нельзя, а нового соглашения ему на смену не выработали.
В 2021 году Москва и Вашингтон запустили диалог по стратегической стабильности, который должен был привести к новому договору или серии соглашений, но после двух очных раундов переговоры застопорились. Для поддержания стратегической стабильности необходимы обмены информацией, постоянно открытые каналы связи и механизмы предотвращения непреднамеренных столкновений.
Китай в 2020 году призывал США и Россию сначала без предусловий продлить ДСНВ и рассматривал предложение о трехсторонних переговорах как возможный предлог уйти от этого вопроса. Поэтому отдельный российско-американский процесс должен был бы вернуть базовые ограничения и каналы коммуникации, прежде чем к нему можно было бы добавлять участников с иными задачами.