Участница «Валдая» из США оценила шансы договориться о контроле над вооружениями

Участница «Валдайской» конференции из США Дженнифер Кавана — о шансах договориться по контролю над вооружениями

Американский президент Дональд Трамп на днях в очередной раз высказался за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием России, Китая и США. О перспективах консультаций в таком «треугольнике» специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко расспросила старшего научного сотрудника, директора отдела военного анализа центра Defense Priorities Дженнифер Кавану, приехавшую в Россию для участия в 23-й ежегодной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— Как вам видятся шансы на переговоры по контролю над вооружениями с участием США, России и Китая, учитывая, что Москва считает диалог с Вашингтоном по этой теме возможным лишь при условии улучшения двусторонних отношений, а Пекин не готов себя ограничивать, пока его ядерный арсенал уступает российскому и американскому?

— Не думаю, что в ближайшие два года при Трампе есть реальные перспективы для трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями. Причин тому несколько. Главная из них это то, что темы, которые США нужно обсуждать с Россией, и темы разговора с Китаем очень разные, они не совпадают, и я не вижу, как их можно объединить в единый диалог.

— Поясните, пожалуйста.

— С Россией у США давний диалог по контролю над вооружениями, сфокусированный на сокращении стратегических наступательных арсеналов, предотвращении рисков, поддержании коммуникации и прозрачности, обмене информацией. За последние годы большинство ранее имевшихся договоренностей истекли и нуждаются в продлении или обновлении. Так что с Россией главная тема для США — как нам вернуть некоторые их тех «предохранителей», что у нас были до начала войны на Украине?

С Китаем обсуждение должно быть другим. Китайцы ясно дали понять, что их не интересуют переговоры по контролю над вооружениями на основе сокращений стратегических арсеналов. И их можно понять: у них гораздо меньше ядерных вооружений.

Но есть темы, которые, на мой взгляд, можно было бы обсудить США и Китаю: мораторий на ядерные испытания, неразмещение ядерного оружия в космосе, прозрачность и обмен информацией. Это был бы диалог несколько другого уровня, чем насчитывающий десятилетия процесс с Россией, и пытаться объединять это все в один трек «на троих» было бы, как я считаю, контрпродуктивно.

— Тем более что РФ в таком случае будет настаивать на том, чтобы были вовлечены и союзники США по НАТО — Франция и Британия, обладающие ядерным оружием.

— Некоторые темы, вероятно, имело бы смысл обсуждать в таком формате — к примеру, поддержание моратория на ядерные испытания и режима нераспространения ядерного оружия. Но вряд ли это будет возможным в ближайшие два года. Для того чтобы это произошло, сначала к переговорам по стратегической стабильности должны вернуться США и Россия. Это был бы сигнал всему международному сообществу, что две крупнейшие ядерные державы считают это крайне важным вопросом,— тогда, возможно, и остальные были бы готовы присоединиться к этому процессу.

Подробнее — в материале «"Все, что снижает порог применения ядерного оружия, опасно"».