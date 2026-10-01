«Все, что снижает порог применения ядерного оружия, опасно»

Американский президент Дональд Трамп на днях в очередной раз высказался за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием России, Китая и США. О перспективах консультаций в таком «треугольнике» специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко расспросила старшего научного сотрудника, директора отдела военного анализа центра Defense Priorities Дженнифер Кавану, приехавшую в Россию для участия в 23-й ежегодной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дженнифер Кавана

Фото: Carnegie Endowment for International Peace Дженнифер Кавана

Фото: Carnegie Endowment for International Peace

— Как вам видятся шансы на переговоры по контролю над вооружениями с участием США, России и Китая, учитывая, что Москва считает диалог с Вашингтоном по этой теме возможным лишь при условии улучшения двусторонних отношений, а Пекин не готов себя ограничивать, пока его ядерный арсенал уступает российскому и американскому?

— Не думаю, что в ближайшие два года при Трампе есть реальные перспективы для трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями. Причин тому несколько. Главная из них это то, что темы, которые США нужно обсуждать с Россией, и темы разговора с Китаем очень разные, они не совпадают, и я не вижу, как их можно объединить в единый диалог.

— Поясните, пожалуйста.

— С Россией у США давний диалог по контролю над вооружениями, сфокусированный на сокращении стратегических наступательных арсеналов, предотвращении рисков, поддержании коммуникации и прозрачности, обмене информацией. За последние годы большинство ранее имевшихся договоренностей истекли и нуждаются в продлении или обновлении. Так что с Россией главная тема для США — как нам вернуть некоторые их тех «предохранителей», что у нас были до начала войны на Украине?

С Китаем обсуждение должно быть другим. Китайцы ясно дали понять, что их не интересуют переговоры по контролю над вооружениями на основе сокращений стратегических арсеналов. И их можно понять: у них гораздо меньше ядерных вооружений.

Но есть темы, которые, на мой взгляд, можно было бы обсудить США и Китаю: мораторий на ядерные испытания, неразмещение ядерного оружия в космосе, прозрачность и обмен информацией. Это был бы диалог несколько другого уровня, чем насчитывающий десятилетия процесс с Россией, и пытаться объединять это все в один трек «на троих» было бы, как я считаю, контрпродуктивно.

— Тем более что РФ в таком случае будет настаивать на том, чтобы были вовлечены и союзники США по НАТО — Франция и Британия, обладающие ядерным оружием.

— Некоторые темы, вероятно, имело бы смысл обсуждать в таком формате — к примеру, поддержание моратория на ядерные испытания и режима нераспространения ядерного оружия. Но вряд ли это будет возможным в ближайшие два года. Для того чтобы это произошло, сначала к переговорам по стратегической стабильности должны вернуться США и Россия. Это был бы сигнал всему международному сообществу, что две крупнейшие ядерные державы считают это крайне важным вопросом,— тогда, возможно, и остальные были бы готовы присоединиться к этому процессу.

— По сообщениям СМИ, в Пентагоне хотят пересмотреть подход США к сдерживанию и сделать больший упор на тактическое ядерное оружие. Как вы это оцениваете?

— Да, такие публикации были, но, насколько я понимаю, речь не идет о том, что будет опубликован некий новый документ, это скорее внутренняя дискуссия о расширении набора ядерных опций США в тактической области. В Соединенных Штатах есть ощущение, что в этой области мы находимся в невыгодном положении, поскольку у России намного больше тактического ядерного оружия, и китайцы тоже его наращивают. Некоторые люди в администрации США считают стратегическое ядерное оружие, так сказать, непригодным для использования. Последствия его применения были бы слишком серьезны. И поэтому они ищут промежуточные варианты, которые позволили бы им лучше управлять эскалацией. С одной стороны, это хорошо, что они признают, что стратегическое ядерное оружие — это то, что мы не должны использовать. С другой стороны, я думаю, что все, что снижает порог применения ядерного оружия, опасно.

— Вы не верите в контроль над эскалацией?

— Я верю в контроль над эскалацией. Но считаю необходимым думать о том, как управлять эскалацией до того, как она выйдет на ядерный уровень. Есть же много обычных, конвенциональных вариантов. Не уверена, что наличие большего количества тактических ядерных опций позволяет управлять эскалацией лучше, чем инвестиции в конвенциональные варианты. А вообще лучше думать о том, как нам избежать конфликта.

Мы сосредоточены не на том конце спектра эскалации. Нам следует думать о том, как вообще не вступать на лестницу эскалации, а не о том, как вести себя на ее верхних ступеньках.

— Дональд Трамп заявил о планах разместить на территории Гренландии элементы системы противоракетной обороны нового поколения «Золотой купол». Россия обеспокоена перспективой ремилитаризации этого острова.

— Недавние события вокруг Гренландии я считаю гораздо менее значительными, чем их пытаются представить некоторые в Соединенных Штатах. Новое соглашение между США и Данией просто кодифицирует то, что Соединенные Штаты и без него могли делать по договору 1951 года и более поздним договоренностям. США никогда не сталкивались с какими-либо серьезными ограничениями в том, что они могли делать с точки зрения открытия баз и расширения военного присутствия в Гренландии. И за последний год власти Дании и Гренландии неоднократно давали понять, что готовы обсуждать любые американские запросы.

— Кроме покупки или захвата острова.

— Да, конечно. Что же касается анонсированных Дональдом Трампом планов по расширению американского военного присутствия на острове, то я думаю, что оно будет весьма ограниченным. Во-первых, потому, что большое скопление сил и средств там не так уж и необходимо. Есть причина, по которой их там сейчас практически нет — в этом просто нет острой необходимости. Возможность задействовать Гренландию для проектов США в космической сфере и противоракетной обороне полезна. Но концепцию «Золотого купола» я считаю нереалистичной в том виде, в котором ее задумала администрация Трампа. И это вторая причина, почему США вряд ли будут массированно осваивать Гренландию в военных целях. Этот проект, вероятно, столкнется со множеством технических и финансовых ограничений.

Не исключено, что в конечном итоге реализация «Золотого купола» приведет к некоторым скромным улучшениям в американской противоракетной обороне, включая размещение некоторых дополнительных активов в Гренландии. Но я не думаю, что это фундаментально изменит стратегический баланс.

— В России тем не менее настороженно следят за действиями США.

— Я понимаю, почему такие страны, как Россия и Китай, наблюдают за этим с некоторой обеспокоенностью. Они полагают, что США стремятся стать неуязвимыми для любого рода атак, что, в свою очередь, открыло бы дверь для более наступательных операций США без возмездия. Но я не вижу шансов, что «Золотой купол» станет тем, чем его изображает администрация США. И поэтому, хотя я, безусловно, понимаю опасения (РФ и КНР.— “Ъ”) и не считаю их беспочвенными, но они, на мой взгляд, излишни.

— Газета The Washington Post сообщила, что РФ и США совместно добились изъятия из документа ООН требований о человеческом контроле над военным искусственным интеллектом (ИИ). Что объединяет их подходы?

— Если говорить о позиции США, то их желание избежать ограничений на ИИ обусловлено тем, что они видят в ИИ область преимущества по сравнению с Китаем. Они не хотят ограничивать себя, чтобы не позволить Китаю догнать себя. Сохранение лидерства в сфере ИИ США считают своим приоритетом.

Россия имеет дело с другими вызовами — прежде всего, с продолжающимся конфликтом на Украине и перевооружением Европы. В обоих случаях преимущества от использования ИИ могут помочь компенсировать недостатки, с которыми сталкивается Россия.

И поэтому мне кажется логичным, что и США, и РФ, чувствуя угрозы, стремятся избегать обязательств, которые ограничивали бы то, что они считают областью своего преимущества.