Комитет Госдумы рекомендовал разрешить отправку призывников в пожарные части МЧС

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий отправку призывников в воинские подразделения противопожарной службы МЧС. Суть поправок сводится к включению в состав Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС «воинских подразделений» на общих основаниях. Последних, согласно тексту законопроекта, можно будет привлекать к тушению пожаров в населенных пунктах, в том числе городских лесах, а также к проведению аварийно-спасательных работ.

В пояснительной записке к поправкам напоминается, что воинские подразделения ФПС существуют и сейчас, но их привлекают к работе в закрытых городах, а также на особо важных и режимных территориях. Расширение зоны деятельности таких подразделений поясняется «геополитической обстановкой в мире», «потенциальными угрозами со стороны недружественных стран» и желанием защитить «граждан и объекты экономики». В МЧС также прямо говорят о нехватке кадров, указывая на ежегодный отток рядовых и младших офицеров в 3–5%. Низкий уровень укомплектованности дежурных караулов приводит к снижению «тактических возможностей» на месте ЧП, что может привести к разрастанию пожара и травмированию людей, говорится в документе.

В правительстве РФ в июле 2026 года в целом законопроект поддержали, отметив, что его принятие «позволит повысить эффективность деятельности» ФПС. В Белом доме лишь указали, что реализация поправок потребует корректировки подзаконных актов, в том числе положения о ФПС, утвержденного постановлением правительства в 2005 году.

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