Минэкономики предлагает расширение механизма инвестиций вместо штрафов

Действующая с 2025 года практика применения соглашений вместо штрафов может быть расширена — такие предложения, как узнал “Ъ”, Минэкономики прорабатывает с ведомствами и экспертами. Суть механизма — в возможности заключения соглашений об освобождении компаний от штрафов, когда выявленные нарушения требуют капитальных затрат на исправление ситуации, а выписанные штрафы при этом лишают их средств для этого.

Одним из барьеров для распространения механизма (на середину 2026 года заключено всего семь соглашений) в ведомстве называют ограниченный круг потенциальных участников. Соглашения с бизнесом могут заключать лишь четыре ведомства (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор и Минпромторг) в рамках восьми видов контроля — в частности, экологического, геологического, земельного и промышленной безопасности. Минэкономики прорабатывает возможность распространения инструмента еще на 12 видов контроля, в том числе на энергетический и пожарный надзор, контроль за качеством и безопасностью медицинской деятельности (проводят Минобороны, МЧС и Росздравнадзор соответственно).

Рассматривается и расширение круга организаций, которые могут ходатайствовать перед контролерами о неприменении штрафов в обмен на инвестиции. Сейчас он ограничен государственными и муниципальными органами (последние — с 2028 года), государственными и муниципальными учреждениями, градообразующими и стратегическими предприятиями, организациями ОПК, ЖКХ, энергетики, связи, транспорта, сельского хозяйства и фармацевтики. Вскоре перечень могут пополнить компании в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Также механизм планируется применять, если объект контроля является предметом концессионного соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Без платы за ошибку».