Экс-спикера райсовета Новосибирской области обязали вернуть незаконные премии

Барабинский райсуд обязал взыскать с бывшего председателя Совета депутатов Убинского района Новосибирской области Сергея Сучкова около 2 млн руб. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с декабря 2020 года по декабрь 2024-го фигурант дела самолично выписывал себе премии без разрешения представительного органа и в условиях конфликта интересов. За этот период Сергей Сучков получил таким образом более 1,5 млн руб., подсчитали правоохранители. По данным надзорного ведомства, «премии» чиновника выходили за пределы фонда оплаты труда. Председатель совета депутатов с 2015 года по 2025-й обратил в свою собственность средства, предназначенные для оплаты труда депутата, должность которого никогда в совете не предусматривалась, указывается в сообщении. Общая сумма ущерба от его действий превысила 2,7 млн руб.

Также суд взыскал в пользу Убинского муниципального округа свыше 500 тыс. руб. в качестве процентов за пользование чужими средствами. Кроме того, прокуратура направила в суд иск об изменении оснований прекращения полномочий Сергея Сучкова на формулировку «в связи с утратой доверия».

Александра Стрелкова