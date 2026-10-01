От жительницы Сургута потребовали убрать из дома 60 кошек из-за антисанитарии

Администрация Сургута через суд потребовала от местной жительницы устранить антисанитарию из-за содержания 60 кошек в квартире. Суд обязал хозяйку в течение месяца удалить животных и провести санобработку, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как сообщила ответчик, после смерти дочери она приютила нескольких бездомных кошек, однако в состоянии душевного расстройства утратила контроль над ситуацией. Позднее их количество увеличилось до 60: как установил суд, ухода за животными не было. По коллективным жалобам жильцов дома провели комиссионные обследования. В квартире и подъезде был зафиксирован стойкий специфический запах. Канализационный стояк — в неудовлетворительном состоянии, из-за засора оказалась затоплена расположенная ниже квартира.

Хозяйку квартиры привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.52 КоАП РФ за несоблюдение требований к содержанию животных, ей назначено предупреждение. На требование администрации убрать животных, провести дезинфекцию и ремонт ответчики не реагировали. К моменту рассмотрения дела в квартире оставалось 15 животных, начат ремонт — жительница обязалась удалить оставшихся кошек в течение месяца. Суд назначил санитарно-эпидемиологическую экспертизу, однако ответчики не открыли дверь, что расценено как недобросовестное поведение.

При неисполнении требований суда жилье продадут на публичных торгах. При этом суд отказал мэрии в удовлетворении требований о дезинфекции, дезинсекции и приведении помещения в соответствие с конкретными санитарно-эпидемиологическими нормами, поскольку истец не уточнил нарушенные нормы, а судебная экспертиза нарушений не выявила.

Ирина Пичурина