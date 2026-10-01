Григоренко: «красная кнопка» от мошенников появится на «Госуслугах» в этом году

«Красная кнопка» для защиты от мошенников заработает на «Госуслугах» до конца года, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников.

По словам вице-премьера, после нажатия на кнопку значимые онлайн-операции будут заморожены, и злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли.

«Дорабатываем "красную кнопку" на "Госуслугах". … Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. "Кнопка" заработает в этом году»,— рассказал «РИА Новости» господин Григоренко.

По данным МВД, число киберпреступлений по итогам первых шести месяцев 2026 года сократилось на 30% — до 252,9 тыс. против 371,4 тыс. в прошлом году. Минцифры связывает снижение активности киберпреступников с принятием в 2025 году пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». Сейчас власти разрабатывают третий пакет мер.

Подробности — в материале «Ъ» «Минцифры открыло третий антифрод».