Григоренко: «красная кнопка» от мошенников появится на «Госуслугах» в этом году
«Красная кнопка» для защиты от мошенников заработает на «Госуслугах» до конца года, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников.
По словам вице-премьера, после нажатия на кнопку значимые онлайн-операции будут заморожены, и злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли.
«Дорабатываем "красную кнопку" на "Госуслугах". … Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. "Кнопка" заработает в этом году»,— рассказал «РИА Новости» господин Григоренко.
По данным МВД, число киберпреступлений по итогам первых шести месяцев 2026 года сократилось на 30% — до 252,9 тыс. против 371,4 тыс. в прошлом году. Минцифры связывает снижение активности киберпреступников с принятием в 2025 году пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». Сейчас власти разрабатывают третий пакет мер.
Подробности — в материале «Ъ» «Минцифры открыло третий антифрод».
Нажатие кнопки на «Госуслугах» запускает единую процедуру: сигнал из личного кабинета поступает в ГИС «Антифрод», которая распределяет его по обслуживающим банкам, операторам связи и другим платформам. После этого может начаться блокировка или проверка операций и коммуникаций, связанных с номером телефона, счетами и идентификаторами пользователя.
ГИС «Антифрод» предназначена для обмена признаками противоправных действий и реагирования еще до завершения мошеннической операции. По состоянию на 27 марта 2026 года банки уже получали от операторов связи сведения о смене SIM-карты, блокировке номера, расторжении договора, нетипичном поведении абонента и активном звонке — такие сигналы могут использоваться в общей процедуре проверки.