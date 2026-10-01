Оборот независимого e-commerce может вырасти на 25,8% в 2026 году

Оборот российского независимого e-commerce (онлайн-продажи за вычетом универсальных маркетплейсов) в 2026 году составит 5,75 трлн руб., или на 25,8% больше год к году, прогнозируют в Infoline. В 2025 году увеличение оборота рынка независимого e-commerce аналитики Infoline оценивали в 22,5%, в 2024 году — в 17,6%, в 2023 году — в 10,4%.

Тенденция в сегменте независимого e-commerce контрастирует с общей динамикой рынка онлайн-торговли. Аналитики Data Insight ранее прогнозировали, что его рост в этом году, напротив, замедлится с 19% до 15%. Другие эксперты не исключали, что и этот прогноз в итоге может быть пересмотрен из-за проблем, с которыми в этом году столкнулись крупнейшие универсальные маркетплейсы, лишившись значительного объема логистических площадей.

Опережающий рост позволяет сегменту независимого e-commerce увеличивать долю рынка. В Infoline прогнозируют, что в этом году он займет 34,9% от совокупного оборота онлайн-розницы, прибавив год к году 2 процентных пункта. С 2022 года это значение показывало снижение. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ждут, что оборот всего роста электронной торговли в этом году в России составит 15,8 трлн руб., 5 трлн руб. из которых сформирует независимый сегмент.

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