NBC News: P. Diddy ведет в тюрьме роскошный образ жизни

Рэп-исполнитель Шон Комбс, известный как P. Diddy, отбывает наказание в тюрьме на привилегированных условиях. Ему прислуживают несколько заключенных, которые готовят для него, убирают и делают массаж, сообщает телеканал NBC News на основании анонимных показаний других заключенных, а также фото- и видеосъемок.

Шон Комбс содержится в федеральной тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси как заключенный № 37452-054. По данным источников, он тратит тысячи долларов в месяц, чтобы поддерживать привычный уровень комфорта за решеткой: деньги переводятся на личные счета помогающих ему заключенных. Кроме того, Комбс пользуется контрабандой, чтобы иметь доступ к телефону и планшету для просмотра социальных сетей или к элитному алкоголю.

Официальные ведомства предметно не комментируют ситуацию. Представитель Бюро тюрем заявил NBC, что не комментирует условия содержания конкретных заключенных по «соображениям конфиденциальности, безопасности и охраны». Он также сослался на то, что во многих исправительных учреждениях «контрабанда остается постоянной проблемой».

В тюрьме Форт-Дикс содержатся 4 тыс. заключенных. P. Diddy находится там с октября 2025 года, когда его осудили на 50 месяцев. Исполнителя признали виновным по двум пунктам обвинения в сексуальной эксплуатации и вовлечении в проституцию. Прокуратура запрашивала для него 11 лет тюрьмы.

Влад Никифоров