У приложения «Яндекс — с Алисой AI» аудитория увеличилась в августе на 31%

В начале августа 2026 года «Яндекс Браузер» возглавил топ по количеству скачиваний в российском сегменте Google Play, рассказали “Ъ” в Digital Budget. Компания связывает это с тем, что после массового перехода российских банков и корпораций на национальные сертификаты (НУЦ Минцифры) и ГОСТ TLS многие зарубежные браузеры начали испытывать трудности с доступом к их онлайн-сервисам, тогда как «Яндекс Браузер» работал без сбоев.

Так, в августе MAU (месячная активная аудитория) приложения «Яндекс — с Алисой AI» год к году выросла на 31%, а по отношению к июню — на 12%. Количество скачиваний при аналогичном сравнении у приложения выросло на 2,4%, а у «Яндекс Браузера» — на 5%. Рост скачиваний и аудитории отмечается и для других поисковых сервисов «Яндекса», в то время как у зарубежных браузеров эти показатели в основном сокращались: например, у Google Chrome — на 3%, а у Opera — на 19%.

В «Яндексе» заявили “Ъ”, что видят плавный рост аудитории: сейчас браузером пользуются более чем на 95 млн активных устройств. На показатель влияют развитие продукта, новые ИИ-функции, скорость работы, безопасность и возможность пользоваться российскими сайтами и сервисами без технических ограничений, говорят в компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Серфинг приводят в соответствие».