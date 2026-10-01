Красная рыба за год подорожала на 36,1–97%

Оптовая стоимость нерки на Дальнем Востоке на неделе 21–27 сентября 2026 года составила 1,1 тыс. руб. за 1 кг, следует из мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». В годовом выражении значение выросло на 36,1%. Кета за аналогичный период подорожала на 73,9%, до 800 руб. за 1 кг. Наиболее доступная горбуша за год выросла в цене на 97%, до 650 руб. за 1 кг.

Рост оптовых цен на красную рыбу, согласно материалам ФГУП «Нацрыбресурса», начался с конца июня. В этот период на Дальнем Востоке стартовала путина лососевых. На 29 сентября, согласно данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), добыто 98,4 тыс. тонн. До этого участники рынка прогнозировали объемы более чем вдвое выше. Формально лососевая путина продлится до конца ноября, но фактически уже завершилась. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) поясняют, что промысел в основных районах закрыт.

Вылов кеты на 29 сентября составил 34,2 тыс. тонн, потеряв год к году 42,4%, нерки — 18,8 тыс. тонн, сократившись на 56,1%, следует из материалов ВНИРО. Для кижуча падение составило 62,3% в годовом выражении, до 3,6 тыс. тонн. Промысел горбуши достиг 41,6 тыс. тонн. Понимание, что путина лососевых в этом году будет крайне неудачной, на рынке сформировалось еще летом. Причиной считаются природные факторы, основной из которых повышение температуры воды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лосось все дальше от людей».