«Лукавто» вложил 1 млрд рублей в продажи электромобилей и гибридов

Дилер «Лукавто» открыл на Новорижском шоссе в Москве центр продаж и обслуживания электромобилей и гибридов «Лукавто электро», рассказали “Ъ” в компании. Инвестиции в площадку площадью 1,27 тыс. кв. м составили 1 млрд руб. В портфеле бренды Zeekr, Lixiang (Li Auto), Lynk & Co, Aito, Xiaomi, Denza и Maextro. Компания также принимает заказы на индивидуальную поставку автомобилей.

В ООО «Лукавто» по 50% владеют компании «Холдинг стратегического развития» и «Экто», которые связывают с семьей основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова (занимает третье место в рейтинге Forbes с состоянием $29,5 млрд). Учредителем «Экто» до апреля 2025 года был Юсуф Алекперов, сын Вагита Алекперова, затем доля перешла личному фонду ЮВС. В Холдинге стратегического развития 100% принадлежит ЗПИФ «Второй семейный фонд» УК «Бизнес и инвестиции». Согласно СПАРК, акционером этой УК был Вагит Алекперов. Гендиректор Холдинга стратегического развития Наталия Зверева также возглавляет благотворительный фонд «Наше будущее», созданный Вагитом Алекперовым.

По словам гендиректора «Лукавто» Хишама Абдульраззака, на российском авторынке меняется структура спроса в премиальном сегменте и электромобиль для многих становится осознанным выбором — как дополнительный автомобиль или полноценная замена машине с ДВС. «Лукавто» специализируется на продажах и обслуживании машин премиум-класса, включая Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche. Новый центр для компании стал третьим.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дилер получил заряд».