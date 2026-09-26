В Санкт-Петербурге с 1 октября отменят коронавирусные ограничения

Правительство Санкт-Петербурга с 1 октября отменяет ограничения, введенные шесть лет назад из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Решение принято после предписания главного санитарного врача по Петербургу и Ленинградской области Наталии Башкетовой.

В Санкт-Петербурге ограничения были введены 13 марта 2020 года. Позже меры постепенно смягчали. Сейчас среди пунктов документа продолжает действовать только запрет на проведение массовых мероприятий без специального разрешения.