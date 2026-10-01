В Иркутской области с начала года ликвидировали 342 медведя

В Иркутской области для регулирования численности популяции медведей принято решение о ликвидации 564 особей, из которых на текущий момент уже отстреляно 342 животных. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам главы региона, ежедневно в области добывают 12–15 медведей, что почти в пять раз превышает показатели прошлого года. Общая численность бурого медведя в Приангарье превышает 22 тыс. особей.

«Ежедневно в систему-112 поступает до 80 сообщений о появлении медведей возле населенных пунктов. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Братском, Тайшетском, Слюдянском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах», — уточнил Кобзев.

С начала года от нападений хищников в регионе погибли три человека и пострадали еще четверо. Все погибшие — грибники и ягодники. В связи с угрозой для населения с 18 сентября в Иркутской области введен режим повышенной готовности, жителям рекомендовано ограничить посещение лесов. Для решения проблемы сформировано 142 группы из охотоведов, егерей и опытных охотников.

В начале этой недели в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края сообщили, что в регионе убито 729 медведей. От этих хищников за последний месяц здесь погибли семь человек.

Лолита Белова