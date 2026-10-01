В Новосибирске на месте «О’кей» заработал гипермаркет «Ленты»

Ритейлер «Лента» завершил процесс ребрендинга магазинов сети «О’кей», приобретенной летом текущего года. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе компании, последний работающий под старым брендом гипермаркет в ТРЦ «Аура» в Новосибирске открылся под вывеской «Лента».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Обновление точки заняло девять дней, в течение которых магазин был закрыт для покупателей. За это время компания полностью заменила торговое оборудование и навигацию в залах, а также организовала зону выдачи онлайн-заказов.

По словам директора торговой сети «Гипер Лента» Руслана Ардовского, большинство сотрудников бывшего «О’кей» сохранили свои рабочие места и продолжат работу в составе «Ленты».

«Группа Лента» объявила о приобретении 100% доли в ООО «РБФ-Ритейл» — операторе одной из ведущих в России сетей гипермаркетов «О'кей» —2 июня 2026 года. По состоянию на 30 сентября компания провела ребрендинг 31 магазина. Сделка была безденежной, так как «Лента» приняла на себя долговые обязательства ООО «РБФ-Ритейла» — более 52,2 млрд руб.

Лолита Белова