Flydubai приостановила рейсы в Израиль после возможной попытки суицида пилота
Авиакомпания ОАЭ Flydubai объявила о приостановке рейсов в Израиль и из него до тех пор, пока не будет проведено расследование ситуации на борту, который летел из Дубая в Тель-Авив.
«Вследствие инцидента с рейсом FZ 1073, произошедшего 30 сентября, и по согласованию с соответствующими органами, рейсы Flydubai в Израиль и обратно будут приостановлены на время проведения расследования»,— заявил представитель авиакомпании (цитата по AFP).
Пассажирский лайнер Boeing 737 сегодня утром отправил сигнал тревоги, сообщив о возможной попытке угона самолета. По данным израильских прессы, один из членов экипажа намеревался совершить самоубийство и намеренно направить самолет к падению. Власти Израиля квалифицируют случившееся как потенциальный теракт.
Что известно о ситуации на борту FlyDubai — в материале «Ъ».
Подтверждено, что в кабине произошла драка: один из пилотов потерял сознание, оба получили травмы, а запасной экипаж взял управление самолетом и посадил его в аэропорту Табук в Саудовской Аравии. Flydubai признала сам факт потасовки и участие запасного экипажа, но не стала подтверждать мотивы участников; версию о нападении одного пилота на другого публично изложил Биньямин Нетаньяху, сославшись на рассказ пассажира.
Расследование затрагивает и право Flydubai выполнять рейсы в Израиль. Израильский Минтранс поручил проверить соблюдение соглашения ОАЭ и Израиля об авиасообщении: оно разрешает посадку на израильской территории гражданам стран, нормализовавших отношения с Израилем, тогда как Оман к ним не относится; требование связано с тем, что один из пилотов был гражданином Омана.