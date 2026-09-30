Flydubai приостановила рейсы в Израиль после возможной попытки суицида пилота

Авиакомпания ОАЭ Flydubai объявила о приостановке рейсов в Израиль и из него до тех пор, пока не будет проведено расследование ситуации на борту, который летел из Дубая в Тель-Авив.

«Вследствие инцидента с рейсом FZ 1073, произошедшего 30 сентября, и по согласованию с соответствующими органами, рейсы Flydubai в Израиль и обратно будут приостановлены на время проведения расследования»,— заявил представитель авиакомпании (цитата по AFP).

Пассажирский лайнер Boeing 737 сегодня утром отправил сигнал тревоги, сообщив о возможной попытке угона самолета. По данным израильских прессы, один из членов экипажа намеревался совершить самоубийство и намеренно направить самолет к падению. Власти Израиля квалифицируют случившееся как потенциальный теракт.

Что известно о ситуации на борту FlyDubai — в материале «Ъ».