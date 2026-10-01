НПФ и страховые компании могут привлечь в секьюритизированные облигации

Московская биржа предлагает снять действующие в настоящее время ограничения для пенсионных фондов и страховых компаний по инвестированию в секьюритизированные облигации, обеспеченные пулом потребительских кредитов. Сами участники рынка также заинтересованы в расширении доступа к новым инструментам. Однако такие активы могут существенно различаться по структуре, качеству и предсказуемости денежных потоков, а ликвидность вторичного рынка у этих инструментов остается невысокой.

Необходимо устранить регуляторные барьеры, которые мешают негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и страховым компаниям инвестировать в облигации, выпущенные в рамках секьюритизации — об этом 30 сентября на конференции АКРА «Рынок секьюритизации — новые горизонты» заявила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына. По ее словам, это сильно увеличит приток длинных институциональных денег на рынок секьюритизации. «Для НПФ, например, по ипотечным бумагам выделен отдельный лимит, а для всех остальных (секьюритизированных бумаг.— “Ъ”), по сути, сейчас существует заградительное регулирование в силу того, что это рейтинг со специальной отметкой»,— сказала топ-менеджер.

Подробнее — в материале «Ъ» «В погоне за длинным пенсионным рублем».