В погоне за длинным пенсионным рублем

Московская биржа предлагает снять действующие в настоящее время ограничения для пенсионных фондов и страховых компаний по инвестированию в секьюритизированные облигации, обеспеченные пулом потребительских кредитов. Сами участники рынка также заинтересованы в расширении доступа к новым инструментам. Однако такие активы могут существенно различаться по структуре, качеству и предсказуемости денежных потоков, а ликвидность вторичного рынка у этих инструментов остается невысокой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Необходимо устранить регуляторные барьеры, которые мешают негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и страховым компаниям инвестировать в облигации, выпущенные в рамках секьюритизации — об этом 30 сентября на конференции АКРА «Рынок секьюритизации — новые горизонты» заявила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына. По ее словам, это сильно увеличит приток длинных институциональных денег на рынок секьюритизации. «Для НПФ, например, по ипотечным бумагам выделен отдельный лимит, а для всех остальных (секьюритизированных бумаг.— “Ъ”), по сути, сейчас существует заградительное регулирование в силу того, что это рейтинг со специальной отметкой»,— сказала топ-менеджер.

Согласно положению ЦБ «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств НПФ», пенсионные фонды могут вкладывать в облигации с ипотечным покрытием с рейтингом AAA до 5% от общей стоимости портфеля. Тем не менее вложения фондов в эти активы более скромные. По данным ЦБ, на середину 2026 года вложения пенсионных фондов в ипотечные облигации составляют 9,5 млрд руб., что составляет лишь 0,13% от совокупных активов.

Секьюритизация потребительских кредитов в этом году развивается значительными темпами. За девять месяцев 2026 года восемь эмитентов разместили такие облигации на сумму свыше 400 млрд руб. Это даже превысило объем размещенных ипотечных облигаций за тот же период — 454 млрд руб. Впрочем, ипотечные бумаги банки активно размещали в предыдущие годы, в частности, с 2022 по 2025 год объем превысил 2,2 трлн руб. Большая часть этих бумаг осела в портфелях самих оригинаторов, тогда как старшие транши секьюритизированных облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, размещались в пользу широкого круга инвесторов.

Сами фонды заинтересованы в расширении возможностей для инвестирования, в том числе в облигации, обеспеченные пулом активов. «Устранение регуляторного ограничения выглядит логичным и позволит фондам рассматривать более широкий круг выпусков, в том числе обеспеченных пулами автокредитов и потребительских кредитов»,— считает директор по инвестициям НПФ Сбербанка Дмитрий Дойников.

Однако, как поясняет директор рейтингов финансовых институтов НРА Елена Фивейская, в отличие от секьюритизации ипотечных активов, где пул обеспечения однороден и обеспечен залогом недвижимости, «неипотечные активы могут существенно различаться по структуре, качеству и предсказуемости денежных потоков». По словам Дмитрия Дойникова, такие бумаги требуют «более глубокого анализа: качества и истории базового пула, уровня просрочки и дефолтов, достаточности кредитного усиления, структуры денежных потоков и риска досрочного погашения». Еще одним сдерживающим фактором является и «невысокая ликвидность вторичного рынка», отмечает директор инвестиционного управления НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» Юрий Мишуков.

Для страховых компаний ограничение на инвестиции в секьюритизированные облигации содержится в решении совета директоров Банка России по Положению №781-П «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков». Согласно документу, они могут покупать обычные секьюритизационные облигации с рейтингом не ниже B+, а структурированные — с рейтингом AAA.sf. Как отмечают в «Альфа-Страховании», страховщики заинтересованы в снятии такого ограничения. Они могут покупать «только старшие транши с высоким рейтингом, хотя корпоративные облигации допускаются со значительно более низкими рейтингами», отметили в компании. Впрочем, при выборе объекта инвестирования на первом месте будет стоять качество первичных активов, отмечают участники рынка.

Андрей Ковалев, Максим Буйлов, Юлия Пославская