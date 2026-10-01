Россия поставила почти 90% пылеугольного топлива в Индию в сентябре 2026 года

Россия обеспечила почти 90% поставок пылеугольного топлива (PCI) и заняла 27% экспорта коксующегося угля в Индию с 1 по 25 сентября, подсчитали в BigMint на основе данных о прибытии судов. По оценкам аналитиков, морской импорт коксующегося угля Индией за этот период вырос на 11% к августу, до 5,9 млн тонн, из которых 3,29 млн тонн пришлось на Австралию, а 1,6 млн тонн — на Россию. Ввоз PCI сократился на 34%, до примерно 590 тыс. тонн, в том числе 530 тыс. тонн поставлено из РФ, остальное — из Австралии.

Как следует из данных Argus, Россия и ранее в этом году занимала первое место по поставкам PCI в Индию, но доля была меньше — около 60–70%. По отгрузкам коксующегося угля российские экспортеры сохраняют второе место, уступая только австралийским.

Подробнее — в материале «Ъ» «В домны подкинули импорта».