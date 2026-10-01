Объем обналичивания через банки сократился до минимума за девять лет

В первом полугодии 2026 года объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств снизились на 35%, следует из опубликованных 30 сентября данных Банка России. Это более чем вдвое превышает темпы сокращения объема подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в первом полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года (15%, до 23,6 млрд руб.). В первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объемы операций по обналичиванию денежных средств уменьшились на 25% и составили 27,8 млрд руб.

Третий год подряд наибольший вклад в снижение подозрительных операций вносит банковский сектор. В первом полугодии 2026 года было зафиксировано более чем двукратное снижение банковской обналички, до 7,4 млрд руб.— минимального значения за девять лет.

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