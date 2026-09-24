Бюджет наполнился цифрами и налогами

Правительство на заседании 24 сентября одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку. После доработки вместе с макропрогнозом и пакетом сопутствующих документов до 1 октября он будет внесен в свежеизбранную Госдуму. Запланированный на 2027 год бюджетный дефицит в 2,2% ниже ожидаемых в 2026-м в 3%. Достичь такой умеренности ключевого показателя госфинансов и обеспечить деньгами три сохраняющихся приоритета — «социалку», военные расходы и технологии — предполагается за счет оптимизации других трат на общую сумму в 2 трлн и точечного увеличения налогов: на производителей цветных металлов и удобрений, на золотодобытчиков, на инвесторов фондового рынка, на покупателей товаров в зарубежных интернет-магазинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судя по представленному проекту бюджета, Минфину удалось сомкнуть доходы и расходы с минимально возможным в нынешних условиях дефицитом (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Судя по представленному проекту бюджета, Минфину удалось сомкнуть доходы и расходы с минимально возможным в нынешних условиях дефицитом (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Дефицит загнали в рамки

Из параметров нового бюджета до заседания правительства были известны лишь средний показатель дефицита на трехлетку в 2% ВВП и новая цена отсечения нефти в $50 за баррель вместо действующих сейчас $59 (все, что выше, направляется в ФНБ). Так что объявленные премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой Минфина Антоном Силуановым ключевые цифры финансового плана прозвучали впервые. Доходы 2027 года — 43,3 трлн руб., расходы — 48,8 трлн руб. Дефицит был назван лишь в процентах к ВВП — 2,2%, но исходя из этих параметров получается, что в рублях он составляет 5,5 трлн. Впрочем, цифры эти в немалой степени условны — бюджет все последние годы ни разу не исполнялся в точности так, как был написан.

Тем не менее объявленный целевой показатель дефицита ниже, чем можно было бы ожидать исходя из нынешних проблем бюджета (сейчас Минфин ждет дефицита-2026 в 3% ВВП при плане в 1,6%).

Из обозначенных на заседании правительства параметров следует, что в 2027 году относительно 2026-го (исходя из данных на портале «Электронный бюджет») доходы подрастут примерно на 7,4%, а расходы — на 5,7%. Такое умеренное наращивание трат на уровне текущей инфляции можно объяснить невозможностью их заметного увеличения в условиях скромного роста ВВП (1,4% в 2027 году после 0,6% в 2026-м) и стагнации инвестиций (плюс 0,2% после минус 5,4% в этом году).

От расходов не уйдешь

Названные Михаилом Мишустиным и Антоном Силуановым приоритеты расходной части — ровно те же, что и год, и два назад: выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности, «достижение национальных целей, включая вопросы технологического лидерства». Ждать иных было бы трудно. Уже набранные длящиеся социальные обязательства (в том числе в рамках действующих до 2030 года нацпроектов), высокие военные расходы (в бюджете на этот год вместе с ассигнованиями на безопасность они были запланированы на уровне 38% всех трат — как изменится эта доля в 2027-м, пока не сообщается), а также необходимость не допустить отставания в технологиях в условиях санкций большого пространства для маневра по части приоритетов правительству не оставляли.

О возврате к полноценному бюджетному правилу речи пока не идет (кроме накопления нефтяных допдоходов в ФНБ оно предполагает нулевой первичный структурный дефицит — то есть без учета платежей по долгу и с базовыми доходами от нефти). Правило должно сдерживать расходы, на которые должны идти только не зависящие от сырьевой конъюнктуры доходы. Пока такая бюджетная нормализация отложена на два года. Как сообщил Антон Силуанов, в 2027-м предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 трлн руб., в 2028-м — на 0,5 трлн и на нулевой первичный дефицит бюджет плавно выйдет в 2029-м. Пока же власти перераспределяют расходы. «Общий объем сформированного за счет оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 трлн руб. в год»,— сообщил министр.

Доходы поищут в недрах

В этих условиях для того, чтобы свести госказну с приемлемым дефицитом, правительству вновь пришлось идти на увеличение фискального бремени. После повышения налога на прибыль и расширения прогрессивной шкалы НДФЛ с 2025 года, увеличения ставки НДС с 2026-го Белый дом перешел к более точечным мерам и в 2027-м решил добрать налогов там, где это еще возможно.

Включенные в бюджетный пакет поправки к Налоговому кодексу меняют налогообложение природной ренты.

«Для отдельных добывающих организаций», как без подробностей сообщил Минфин, предлагается ввести налог в размере 30% от дополнительного дохода на твердые полезные ископаемые к уровню 2025 года.

Для золотопромышленников налог составит 20%.

Обоснование изъятий — в 2025 году был рост цен на драгоценные и цветные металлы, а также на удобрения, и за счет этого компании получили дополнительный рентный доход.

Рост нагрузки на горно-металлургическую отрасль не стал сюрпризом для рынка. Замминистра финансов Алексей Сазанов еще весной говорил, что обсуждение подобного налога на сверхприбыль (windfall tax) состоится при подготовке бюджета на 2027–2029 годы, и аналитики изначально допускали, что золотопромышленники, производители цветных металлов и удобрений могут подпасть под него. В зоне риска в том числе назывались «Норникель», «Полюс», «Фосагро», «Селигдар».

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что разовый налог этого года может отнять от 5% до 10% EBITDA компаний и до 40% от свободного денежного потока, что «довольно немало». «Если такой налог не будет разовым и будет продлен еще на несколько лет, появится риск пересмотра инвестиционных программ ряда компаний, но полагаем, что власти понимают это и могут быть преференции для крупных инвестиционных проектов»,— говорит эксперт. По его словам, в представленном виде более высокий эффект от налога видится для «Русала», у которого достаточно низкий денежный поток и существенная долговая нагрузка.

По оценкам аналитиков ПСБ, эффект на ожидаемую чистую прибыль «Норникеля» и «Русала» за 2026 год составит 13% и 38%, потери «Полюса» — около 7%.

Что касается удобрений, то, как отмечает Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка, рентабельность в этом секторе традиционно держится на высоком уровне — по данным Росстата, в среднем за последние пять лет она составляла 45–60%. По итогам 2026–2027 годов показатель снизится, но удержится на уровне 35–40%, ожидает она. Собеседники “Ъ” в отрасли говорят, что пока разбираются в ситуации с новым налогом.

Пассивность обойдется дороже

Для физлиц, обладающих свободными средствами, Минфин приготовил менее ожидаемую новацию. В налоговую базу по НДФЛ с действующими сейчас для зарплат и других «активных» доходов ставками налога от 13% до 22% предложено включить и «пассивные» доходы — от дивидендов, процентов от вкладов, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, от поступлений по договорам страхования и дарения. Сейчас все такие доходы облагаются по ставкам 13–15%. Объяснение перемен от Минфина — «унификация уровня налогообложения доходов граждан». «Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ»,— полагает ведомство. Поправки не коснутся малых вкладов до 1 млн руб. Затронут же они примерно 4 млн граждан, обещает Минфин.

Для ПИФов ведомство предлагает установить обязанность по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Кроме того, Минфин намерен повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета «С», с 15% до 35%.

Наконец, намечено введение НДС для трансграничной онлайн-торговли в РФ сразу в максимальном 22-процентном размере — «для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке». Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки, пояснило ведомство. Есть также в поправках новый таможенный сбор в размере 100 руб. за посылку на товары для личного потребления стоимостью до €200, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями.

Партнер компании «АНП Зенит» Альфия Ярулина отмечает, что в большей степени нововведения затронут граждан с более высоким уровнем доходов и несколькими источниками поступлений — от инвестиций, дивидендов, от продажи активов.

Партнер Б1 Мария Фролова добавляет, что инвесторы будут оценивать свои дальнейшие финансовые и инвестиционные планы с учетом изменения налоговой нагрузки и масштаб реакции будет зависеть от размера дохода и структуры активов.

Для большинства граждан, полагает Альфия Ярулина, наиболее заметным изменением может стать введение НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах. Для потребителя введение НДС по ставке 22%, добавляет она, будет означать рост итоговой стоимости покупки — при выборе товара придется учитывать уже не только цену продавца и стоимость доставки, но и дополнительные обязательные платежи.

Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Татьяна Кофанова отмечает, что сейчас налог на дивиденды, выплаченные иностранным лицам, уплачивается по ставке 15% и эта ставка применяется как к физлицам-нерезидентам, так и к иностранным организациям. «Повышение — планомерный шаг по увеличению налоговой нагрузки для предприятий, находящихся под контролем недружественных лиц»,— полагает она. Изменения, добавляет Мария Фролова, в целом могут стимулировать как физлиц, так и юрлиц пересматривать структуру владения активами и способы получения доходов с целью минимизации налоговой нагрузки. Также она не исключает пересмотра дивидендной политики российских компаний — в том числе потенциального увеличения выплат в 2026 году до вступления новых правил в силу, «если экономические условия и решения акционеров это позволят».

Вадим Вислогузов, Евгения Крючкова, Полина Трифонова, Ольга Мордюшенко