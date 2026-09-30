Затраты Х5 на логистику за год выросли более чем на 12%

Х5 (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») столкнулась с опережающим ростом операционных издержек, сообщил 30 сентября гендиректор компании Игорь Шехтерман на ежегодной конференции для поставщиков Х5 Dialog. За первые восемь месяцев этого года издержки, связанные с логистикой, выросли на 12,6% год к году, маркетинговые — на 12%, уточнил господин Шехтерман. 2026 год стал более сложным для рынка продуктового ритейла в сравнении с прошлым, рассказали в Х5. На это повлиял не только рост издержек, но и стремление потребителей к экономии, дефицит линейного персонала и удорожание логистики.

Кроме роста трат на логистику продуктовым ритейлерам приходится направлять больше средств на маркетинг, стимулируя граждан к покупкам, в то время как продолжается снижение потребления. По данным «СберИндекса», с 21 по 27 сентября 2026 года реальные потребительские расходы на продовольственные товары снизились на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей и на 3,8% к среднему значению августа. Рост издержек на маркетинг у ритейлеров продолжится как минимум до конца 2026 года. Это связано с высоким предновогодним сезоном.

Подробнее читайте в материале «Товары пробиваются к полкам».