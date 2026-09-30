Товары пробиваются к полкам

Сложная ситуация на топливном рынке и рост стоимости страхования складских объектов и грузов из-за участившихся атак БПЛА ожидаемо привели к увеличению издержек на логистику у продуктовых ритейлеров. Х5 за восемь месяцев 2026 года потратила на хранение и доставку товаров в магазины на 12% больше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Х5 (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») столкнулась с опережающим ростом операционных издержек, сообщил 30 сентября гендиректор компании Игорь Шехтерман на ежегодной конференции для поставщиков Х5 Dialog. За первые восемь месяцев этого года издержки, связанные с логистикой, выросли на 12,6% год к году, маркетинговые — на 12%, уточнил господин Шехтерман.

Текущий год стал более сложным для рынка продуктового ритейла в сравнении с прошлым, рассказали в Х5. На это повлиял не только рост издержек, но и стремление потребителей к экономии, дефицит линейного персонала и удорожание логистики.

По мнению директора Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, в 2026 году на логистические затраты значительно влияет кризис на топливном рынке, отразившийся как на цене бензина, так и на дополнительных затратах из-за потери времени во время простоя грузовиков. Эта ситуация негативно сказывается в большой степени на продукции, требующей быстрой доставки, добавляет партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. К такой она относит категорию fresh (свежее мясо, фрукты и овощи) и готовую еду. При этом, отмечает господин Гафаров, актуальными остаются рост логистических издержек, содержание и поддержание грузового автопарка, затраты на персонал и обслуживание складов. Раньше годовой рост таких затрат не превышал 10% год к году, отмечает господин Гафаров.

В целом тенденция опережающего роста логистических издержек наблюдается уже полтора года, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Эта проблема коснулась не только Х5, но и других продуктовых ритейлеров. Федеральные сети входят в число крупнейших логистических операторов страны и содержат собственный грузовой парк, констатирует председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (объединяет крупных продуктовых ритейлеров) Станислав Богданов. Поэтому, продолжает он, удорожание обслуживания и обновления техники, рост стоимости топлива, а также индексация дорожных сборов и отмена понижающего коэффициента платы за проезд большегрузов отразились на росте их логистических затрат. В «Ленте», «Вкусвилл», Metro на вопросы “Ъ” не ответили.

1,27 триллиона рублей составила чистая розничная выручка X5 во втором квартале 2026 года

Вместе с топливным кризисом для ритейлеров выросли и расходы на страхование грузов и логистических объектов, что также негативно отразится на расходах как в текущем году, так и в следующем, считает господин Бурмистров. Эти издержки стали увеличиваться после участившихся атак БПЛА на логистическую инфраструктуру.

Сейчас у ритейлеров рост издержек, связанных с хранением и доставкой товаров в магазины, вдвое превышает уровень роста цен в розничном звене, отмечает Михаил Бурмистров.

Кроме роста трат на логистику продуктовым ритейлерам приходится направлять больше средств на маркетинг, стимулируя граждан к покупкам, в то время как продолжается снижение потребления, поясняет Ольга Сумишевская. По данным «СберИндекса», с 21 по 27 сентября 2026 года реальные потребительские расходы на продовольственные товары снизились на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей и на 3,8% к среднему значению августа. По мнению Артура Гафарова, рост издержек на маркетинг у ритейлеров продолжится как минимум до конца 2026 года. Это связано с высоким предновогодним сезоном.

Алина Мигачёва