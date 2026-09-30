После скандала в Орске Burger King начал искать дом для выброшенной кошки

Ресторан Burger King в Орске, оказавшийся в центре скандала из-за кошки, теперь помогает животному найти хозяина. Как сообщила компания в социальных сетях, кошка поселилась у входа в заведение на улице Васнецова в ТЦ «Универмаг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Компания предлагает забрать животное — для этого нужно написать в личные сообщения официального сообщества во «ВКонтакте». Дополнительно компания сменила свой логотип на «Котик King».

Ранее «Ъ-Волга» сообщал о том, что в соцсетях появилось видео, на котором сотрудница ресторана в Орске схватила за шкирку кота, заглянувшего в заведение, и выставила его на улицу. Кадры вызвали возмущение пользователей в сети. Сотрудники Burger King решили отыскать животное и помочь ему найти новый дом.

Яна Вежлева